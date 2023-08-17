السيطرة على حريق «هيش وأشجار» بجوار قرية في بورسعيد

تمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد مساء اليوم، من السيطرة على حريق هائل نشب في الهيش والأشجار خلف قرية الديبة غرب بورسعيد خارج المنفذ الجمركي لمحافظة بورسعيد قبل أن يمتد الحريق إلى منازل القرية ولم يسفر الحادث عن إصابات.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطار من العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، يفيد أنه تلقى بلاغ باندلاع حريق في مجموعة كبيرة من الهيش والأشجار خلف قرية الديبة خارج الدائرة الجمركية لمحافظة بورسعيد من ناحية الغرب.

4 سيارات لإطفاء الحريق

وعلى الفور توجهت 4 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد والمقدم أحمد يحي رئيس قسم الإطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يصل إلى المنازل السكنية المجاورة للحريق.

كما قام رجال الإطفاء بإخماد الدخان بعد إطفاء الحريق بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى ووصولها إلي المباني المجاورة.

سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث، وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن قرية الديبة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق