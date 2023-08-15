فرنسا تسيطر على حريق هائل دمر 500 هكتار من الغابات

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة البيرينيه الشرقية، جنوب فرنسا، السيطرة على حريق هائل اندلع مساء أمس في بلدة سان أندريه، جنوب المقاطعة، بعد أن أتى على نحو 500 هكتار من الغابات.

وقال مدير أمن المقاطعة، إنّ رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق الغابات الضخم الذي اندلع مساء أمس في بلدة سان أندريه جنوب المقاطعة، بعد أن التهم 480 هكتارا، وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين تغريدة على موقع «X -تويتر سابقا» إنّه تم السيطرة على حريق البيرينيه الشرقية، حيث التهمت النيران 500 هكتار ودُمر مخيما، إلا أنّ العديد من المواطنين تم إنقاذهم وسيتم نقل نحو 800 شخص إلى أماكن أخرى.

وأعرب دارمانين عن دعمه الكامل لرجال الإطفاء، حيث أصيب عددا منهم بجروح خطيرة، ولايزال أكثر من 480 من رجال الإطفاء في مكان الحريق وأيضا في البلدات المجاورة، لتجنب أي اندلاع مرة أخرى للنيران حيث كافح نحو 650 فردا طوال الليل ضد هذه الكارثة التي هددت قرى سان أندريه والبلدات المجاورة، بجنوب فرنسا، وساعد ضعف سرعة الرياح في إخماد الحريق وعدم انتشار اللهب.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، ولكن أصيب 20 من رجال الإطفاء، أحدهم نقل إلى المستشفى، وتلقى 31 شخصا من المواطنين والسائحين الإسعافات الأولية إثر استنشاق الدخان، وإجمالا تم إجلاء 3 آلاف شخص وخاصة من المخيمات حيث تم إخلاء 4 مخيمات ومجمعين سكنيين، إثر اندلاع حريق الغابات، إلا أنّ قاطني 3 من المخيمات الأربعة تمكنوا من العودة إلى أماكن إقامتهم.

وكان وزير الداخلية كتب بالأمس تغريدة على موقع «X»: «شب حريق كبير للغاية في البيرينيه الشرقية، أدعو المواطنين والسائحين إلى توخي الحذر الشديد، تم حشد تعزيزات كبيرة لإخماد الحريق من بينها 13 طائرة وثلاث مروحيات وأكثر من 500 رجل إطفاء».

ووصف عمدة بلدة سان أندريه، الوضع بأنّه «كارثي»، قائلا: «نواجه حريقا لم نشهده من قبل، تضررت بلدتنا بشدة وهناك الكثير من الخسائر المادية».