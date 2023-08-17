برنامج «اليوم» يستعرض فعاليات أول معسكر شبابي من «حياة كريمة» في دهب

استعرض برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» من تقديم الإعلامية دينا عصمت تقريرا تلفزيونيا، عن إطلاق مؤسسة حياة كريمة أول معسكر شبابي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مدينة دهب.

أول معسكر تدريبي للشباب

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة، أول معسكر تدريبي للشباب في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بهدف التوعية والتعريف بالمشروعات القومية الكبرى وخاصة المشروع القومي حياة كريمة، وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، والذي يعد كأول انطلاقة للمؤسسة في تنفيذ معسكرات للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في تعاون هو الأول من نوعه في هذا المجال.

مهارات القيادة

وقالت المؤسسة في بيان سابق لها، إن إطلاق أول معسكر تدريبي للشباب في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء يأتي في إطار اهتمام المؤسسة ورعايتها للشباب، حيث يستهدف المعسكر الشباب من الفئة العمرية 18-30 عامًا، وعلى مدار أربعة أيام، تضَمن المعسكر مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتدريبية والترفيهية، تتمثل في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وتوعوية، وعقد محاضرات عن تنمية وتطوير الذات ومهارات القيادة، فضلًا عن تجهيز زيارات للشباب للتعرف على المزارات السياحية بالمدينة.