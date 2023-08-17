باق يومان.. «حياة كريمة» تنظم ملتقى توظيفيا في القليوبية والدقهلية

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على الارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط، وذلك من خلال عملها على العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، منها التعليم والإسكان والصحة، ومن أبرز الجوانب التي عملت عليها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هي التمكين الاقتصادي، وتناولت تلك القضية من جوانب عدة، مما يساهم في مساندة المواطن المصري في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

ملتقى حياة كريمة التوظيفي

وفي إطار عملها على التمكين الاقتصادي، تنظم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ملتقى توظيفي للأهالي في العديد من المحافظات المختلفة، ووصل الملتقى إلى محافظتي القليوبية والدقهلية، والذي من المقرر أن يبدأ في تقديم خدمته للمواطنين في يوم 20 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يستمر الملتقى التوظيفي في تقديم خدمته للمواطنين في كل من محافظة القليوبية ومحافظة الدقهلية على مدار يومين، يبدأ من يوم الأحد 20 أغسطس، وحتى يوم الاثنين 21 أغسطس الجاري، وبالتالي يمكن للأهالي خلال تلك الفترة من التوجه إلى مقر الملتقى والبحث والتقديم على الوظائف المتاحة والتي تتناسب مع قدراتهم.

مكان تواجد الملتقى التوظيفي

أما عن مقر الملتقى التوظيفي الذي تنظمه «حياة كريمة»، ففي محافظة الدقهلية يتواجد الملتقى في الصالة المغطاه الموجودة في استاد المنصورة الرياضي، أما عن محافظة الدقهلية، فيتواجد الملتقى في نادي سيتي كلوب بمدينة بنها.