«حياة كريمة» تبدأ تدريب أول مجموعة متطوعين في الجيزة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن بدء التدريب الأول لمجموعة من الشباب المتطوعين بالمؤسسة في محافظة الجيزة، إذ تمثل هذا التدريب في دراسة الحالات الإنسانية الميدانية بشكل دقيق وبنظام مركزي.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن الهدف من التدريب الميداني، هو العمل على مساعدة أكبر عدد من الأهالي من الفئات المستحقة.

متطوعو حياة كريمة

وتابعت مؤسسة حياة كريمة، أن عدد متطوعيها في زيادة كل يوم مقارنة بالذي سبقه، وذلك في مختلف محافظات مصر، موضحة أن المؤسسة تهتم بأن يعتمد العمل على منهجية علمية تواكب الجهد العملي للمتطوعين؛ للمواكبة الميدانية على الأرض في سقف الأولويات.

مؤسسة حياة كريمة

وتستهدف مؤسسة حياة كريمة، الارتقاء بمتسوى معيشة الأهالي من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، خاصة في المحافظات والقرى الأكثر احتياجا والتي تعاني من نقص وقلة الخدمات الأساسية.

وتوفر «حياة كريمة» خدماتها للأهالي بالمجان، من خلال تدشين مشروعات خدمية وتنموية لهم، وتوفير الخدمات الأساسية، وكل سبل العيش التي من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد هناك.