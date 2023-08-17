أحمد فايق يستعرض معلومات عن رائد زراعة الأمعاء: خصص وقته للمصريين

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك مليون سبب نقول فيها إن مصر أفضل بلد في العالم، لأنها بلد العالم الكبير الدكتور كريم أبوالمجد رائد زراعة الأمعاء على الصعيد العالمي، والذي جعله الله سبحانه وتعالى سبب في إنقاذ حياة مئات بل وآلاف المرضى على الصعيد العالمي، وأصبح الأب الروحي لزراعة الأمعاء على الصعيد العالمي في هذا التخصص.

قرر الانتقال إلى مصر

وأضاف أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أن العالم الكبير كريم أبوالمجد هو مدير زراعة الأمعاء في جامعة كليفلاند، على الرغم من كل شهرته العالمية، والنشر الدوري الذي لا يتوقف عشرات من المقالات البحثية ومئات من الحالات النادرة التي لم يستطع أحد في العالم أن يفعلها دونه إلا أنه قرر أن ينتقل إلى مصر تدريجيا.

ولفت إلى أنه قرر أن يخصص جزءاً كبيراً من وقته لصالح مصر والمصريين، وبدأ مشواره في مستشفى الناس، وأجرى مجموعة من المناظرات والعمليات الجراحية، ومن ضمنها تسببه في حالة الشفاء لكثير من المرضى.

رفض الحصول على مقابل في هذه العملية

وتابع: «بلدنا حلوة لأنها بلد مصطفى، وهو شاب عمره 18 سنة تعرض لاختبار كبير جعله لكي يعيش لابد أن يزرع كل أعضاء جهازه الهضمي باستثناء الكبد، ولم يكن لديه أمل إلا في البروفيسير كريم أبوالمجد، وهذا النوع من العمليات مكلف للغاية، إلا أن البروفيسور لم يحصل على أي أموال مقابل هذه العملية».