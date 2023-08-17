رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائري

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة خطية من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية في كلا الدولتين قبل قليل.

رسالة في قصر الوطن

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الخميس، أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، تسلم الرسالة لدى استقباله في قصر الوطن، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الإمارات، عمر فريتح.

بحث العلاقات المشتركة بين أبو ظبي والجزائر

وبحث الشيخ منصور بن زايد والسفير الجزائري علاقات التعاون المشترك القائمة بين الإمارات والجزائر، وسبل تعزيزها وتطويرها، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.