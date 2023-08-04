وزير خارجية الجزائر: اللجوء للقوة في النيجر يشكل خطرا على المنطقة برمتها

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري، شدد اليوم الجمعة، على ضرورة تفعيل كل الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة في النيجر، الذي لا يمكن إلا إن يزيد الأوضاع تعقيدًا وتأزمًا وخطورةً على النيجر وعلى المنطقة برمتها.

لقاء مع المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا

جاء ذلك خلال لقاء «عطاف» مع المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا باباغانا كينجيبي، لبحث تطورات الأوضاع في النيجر، إذ تسلم «عطاف» رسالة خطية موجهة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من نظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».

رفض جزائري لتحركات المجلس العسكري في النيجر

وجدد وزير خارجية الجزائر التعبير عن موقف بلاده الرافض لتحركات المجلس العسكري في النيجر والإطاحة بالرئيس الشرعي والداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر.