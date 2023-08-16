المولد النبوي 2023.. احتفاء تراثي بسيرة الرسول في الإمارات

المولد النبوي 2023 في الإمارات من المناسبات المهمة التي يرغب الكثير من المسلمين في معرفة موعده لإحياء السنة النبوية خلالها.

موعد المولد النبوي الشريف 1445 في الإمارات ثابت من الناحية التاريخية والذي يأتي يوم 12 من شهر ربيع الأول، لكنه يتغير سنويًا في التاريخ الميلادي، حسب استطلاع هلال الشهر الهجري.

وبحسب توقعات الجمعيات الفلكية الإماراتية، فإن موعد المولد النبوي الشريف 1445 في الإمارات ميلاديًا للعام الجاري 2023 يكون يوم 27 سبتمبر، مع العلم أنه قد يحدث بعض التغيرات عند استطلاع هلال الشهر الهجرى.

المالد .. تقليد شعبي للاحتفال بالمولد النبوي في الإمارات

وتُعرف الإمارات باحتفالات المميزة بمناسبة المولد النبوي، ومنها «المالد»، وهو نوع من الفرق التي تقدم الإنشاد الديني، بالإضافة إلى التعريف بشخصية نبي الرحمة صلي الله عليه وسلم، ويجرى خلالها ترسيخ القيم النبيلة في نفوس المسلمين، وفق تقرير في صحيفة الاتحاد الإماراتية.

ويؤدي المالد في الإمارات بطريقتين الأولى قراءة النصوص النثرية، كمولد البرزنجي، أما الثانية عبر الإنشاد الجماعي للقصائد، ويستخدم فيها الدف، ويكون الانشاد بجلوس المنشدين في صفين متقابلين، ويجلس في أحد الصفين يجلس النظيم وهو قائد المجموعة ويجلس المنشدون الذي يحملون السماعات، وينشدون أبيات قصيدة الردة أو الدور.