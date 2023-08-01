الجزائر تحذر من التدخل العسكري الأجنبي في النيجر

جددت الجزائر، اليوم الثلاثاء، تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر ودعمها محمد بازوم كرئيس شرعي، محذرة من نيات التدخل العسكري الأجنبي.

انعدام الأمن والاستقرار

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج في بيانها الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه «ينبغي أن تتحقق هذه العودة إلى النظام الدستوري، بواسطة وسائل سلمية من شأنها أنَّ تجنب النيجر الشقيق والمنطقة ككل تصاعد وتيرة انعدام الأمن والاستقرار، وتجنب شعوبنا المزيد من المحن والمآسي».

وعليه فإن الجزائر حسب البيان، «تدعو إلى الحذر وضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي التي تعتبر للأسف خيارات غير مستبعدة ويمكن اللجوء إليها، غير أنها لا تمثل سوى عوامل تعقّد وتزيد من خطورة الأزمة الحالية».