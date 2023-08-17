رائد زراعة الأمعاء يدعو لتطبيق قانون زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة

وجه الدكتور كريم أبوالمجد، الجراح العالمي ورائد زراعة الأمعاء، الشكر للمصريين بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرورا بالمتبرعين لصالح الطفل «مصطفى»، لإنقاذ حياته بإجراء عملية زراعة جهاز هضمي كامل عدا الكبد.

«مصطفى» ابن مصر كلها

أضاف «أبوالمجد»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه شعر بأن «مصطفى» ابن مصر كلها، وليس فقط والدته، متابعا: «بشكر الجميع على مساعدتهم لمصطفى، كابن من أبناء مصر الذي يحتاج إلى الرعاية الطبية والصحية».

وتابع: «أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يوجَد هذا النوع من الزراعات في مصر، وأن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة، خاصة أن القانون موجود منذ 2010، وهذه الرحلة ستبدأ من أبناء الشعب، وأن يؤمن بهذا».

الآلاف يحتاجون لهذه العملية

ولفت أن النجاح الذي حدث لمصطفى كفرد من آلاف الأفراد في مصر، والذين يحتاجون إلى هذه الزراعة.