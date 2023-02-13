رئيس «زراعة الأعضاء» بجامعة كليفلاند لنشأت الديهي: النجاح يدرك بالإيمان بالله والعمل الشاق

قال الدكتور كريم أبو المجد، رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء بجامعة كليفلاند الأمريكية، إن النجاح يُدرك بالإيمان بالله والعمل الشاق والمجهد، والإحساس الداخلي بضرورة خدمة الإنسان الآخر، مضيفًا أنه بعد أن تخرج في كلية الطب، وجد نفسه يعمل في مكان يموت فيه مئات من المرضى بالفشل الكلوي، ولذلك قام بالبحث عن علاج لهذا المرض، من خلال السفر للخارج للحصول على الخبرة اللازمة، ومن ثم مساعدة الشباب الذي يموت في سن صغيرة بسبب هذا المرض.

مسارات محددة

وتابع أبو المجد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، أنه سافر إلى أمريكا للحصول على الخبرة اللازمة، ومن ثم العودة إلى مصر مرة أخرى لنقل خبرته وخدمة أهل مصر، مشيرًا إلى أن الحياة عبارة عن رحلة، والله عز وجل يوجه الإنسان إلى مسارات محددة، وفي بداية حياته ناقش الحكم الديني لزراعة الأعضاء، وأدى مناسك العمرة، داعيًا الله أن يفتح له الأبواب التي تؤهله لخدمة البشرية، وبعد ذلك شعر بأن الله عز وجل وجهه لزراعة الأعضاء التي تخدم البشرية.

زراعة الكبد

وأضاف أن زراعة الكبد بدأت في أوائل الثمانينات، وجاءت له الفرصة للعمل مع أول جراح قام بزراعة الكبد لعدة سنوات، وكان أقرب صديق له على الإطلاق، وهذا أدى لشعور بعض زملائه الأمريكيين بالغيرة.

ولفت إلى أن الله عز وجل وفقه في نقل خبرته في زراعة الأعضاء وجراحات الجهاز الهضمي إلى أرض مصر، مطالبًا الأطباء الشباب بعدم الجري وراء المادة، ومحاولة إنقاذ أكبر عدد من المرضى خاصة بجراحات زراعة الأعضاء.

وأشار إلى أن الجهاز المناعي يحمي الإنسان من البكتريا المتواجدة في الطعام، ويعمل على تحويل البكتريا المضرة إلى بكتريا مفيدة في الجسم، مشيرًا إلى أنه أجرى آلاف العمليات الجراحية، معقبًا: «أنا أكثر جراح قضى عدد ساعات في غرفة العمليات، الأمريكان كلهم عارفين كده، نفسي أموت في غرفة العمليات لخدمة أكبر عدد ممكن من المصريين، مثلما خدمت البشر في العالم أجمع، لدي سعادة كبيرة بالأطباء الذين تعلموا من خبرتي في مصر».