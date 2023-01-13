رئيس «صحة النواب»: 2023 سيشهد إجراء عمليات زراعة الأعضاء من المتبرعين الموتى

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة المقبلة ستشهد مصر إجراء عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين حديثي الوفاة وسيكون على المستوى القومي من خلال اللجنة القومية لزراعة الأعضاء للكبد والرئة والكلى والقلب والبنكرياس وغيرها مما يصلح زراعته ونقله.

إصدار التراخيص اللازمة للأماكن والمواقع

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا لـ الفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة ستبدأ الفترة المقبلة في إصدار التراخيص اللازمة للأماكن والمواقع التي سيتم إجراء فيها عمليات زراعة الأعضاء سواء في المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وغيرها من الهيئات، موضحا أن عام 2023 سيشهد تلك العمليات وهي نقل الأعضاء من المتبرعين الموتى حديثي الوفاة، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من كل التجهيزات، خاصة وأنها تستغرق وقتا.

الإمكانيات والخبرات القوية في مجال زراعات الأعضاء

وأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات والخبرات القوية في مجال زراعات الأعضاء سواء من إمكانيات بشرية أو مادية وهناك الآلاف من العمليات تمت ونجحت في الكثير من المراكز سواء في مستشفيات القاهرة الكبري أو المحافظات.