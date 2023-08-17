للمرة الثانية في شهرين.. حريق هائل في مستشفى تحت الإنشاء بالرياض

للمرة الثانية خلال شهرين فقط، تعرض مبنى تحت الإنشاء، تابع لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب، في العاصمة السعودية الرياض، لحريق هائل اليوم الخميس، وتدوال بعض الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقاً، مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في مبنى تحت الإنشاء، وسط تصاعد دخان كثيف من المبنى.

عدم التعليق رسمياً على الحريق

وبحسب صحيفة «المناطق» السعودية، لم يتم تعليق جهات رسمية من البلاد وسط ذعر العاصمة السعودية، ووقع حريق مماثل في شهر يونيو الماضي، في المستشفى الواقع في حي الصحافة بمدينة الرياض.

حادث مماثل قبل شهرين

وعقب حادث يونيو الماضي، علق المستشفى في بيان له: «إشارة إلى ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد بتاريخ 18 يونيو 2023، بخصوص وقوع حريق في مشروع المستشفى قيد الإنشاء، الواقع في حي الصحافة بمدينة الرياض، التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، نؤكد أن الحريق كان محدوداً جداً، وقد تم بتوفيق الله، ثم بجهود فرق الدفاع المدني، السيطرة عليه وإخماده في وقت زمني سريع وقياسي، ومن دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية، وقد تم استئناف الأعمال في المشروع بعد التأكد من سلامة الموقع».

وحرصت إدارة المستشفى على توجيه الشكر للجهات المختصة ومسؤولي الدفاع المدني، الذين تدخلوا لإخماد الحريق المحدود، في وقت قياسي.