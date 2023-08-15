تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وزيادة قدرة المحولات بمدينة الرياض بكفرالشيخ

تشهد مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تطوير شبكة الكهرباء وحل المشكلات، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا.

تطوير شبكة الكهرباء وزيادة قدرة المحولات بمدينة الرياض

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطوير شبكة الكهرباء وزيادة قدرة المحولات بمدينة الرياض، بالتنسيق مع هندسة كهرباء الرياض، فتم بتركيب كشك جديد بنصر العرب بالمدينة، وتكبير كشك كهرباء نصر العرب من قدرة 80 ك ف ا إلى قدرة 1000 ك ف ا لضمان، وذلك لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالرياض، مقدماً الشكر لفريق العمل بهندسة كهرباء الرياض برئاسة المهندس علاء عبدالمعطي، مدير هندسة كهرباء قرى الرياض، على مجهوداتهم المبذولة لدعم وتطوير شبكات الكهرباء بمركز ومدينة الرياض.

صيانة وترميم كوبري السكنة برافد الطريق الدولي

وأكد «عيسى»، أنّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بمتابعة أعمال الصيانة والترميم الجارية بكوبري السكنة برافد الطريق الدولي بنطاق الوحدة المحلية لقرية الرصيف التابعة لمركز الرياض، لتحقيق الانسيابية المرورية على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، حرصاً على سلامة المسافرين.