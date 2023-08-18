أعضاء بـ«الشيوخ والنواب»: السلوم ستحظى باهتمام الرئيس خلال الفترة المقبلة

أكدت فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة مطروح، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية التي ستنقل مطروح نقلة كبيرة، واهتمامه بالعديد من المناطق والمدن، ومنها سيدي عبد الرحمن والسلوم وسيوة، كما وعد الرئيس السيسي، باستكمال باقي المشروعات لتنمية سيوة بشكل شامل وزيارتها قريبا خلال 6 أشهر.

مد خط مياه إلى مطروح

وقالت النائبة، اليوم، في تصريح لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي وعد بمد خط مياه شرب كبير بجوار ترعة الحمام، يصل إلى مدينة مرسى مطروح الفترة المقبلة، فضلا عن زيادة محطات التحلية: «كلنا نعلم إمكانات الدولة ونقدرها، واهتمام الرئيس السيسي بالزراعة والري والطرق وتنمية المدن على مستوى محافظة مطروح، بعد أن كانت المحافظة مهمشة خلال السنوات الماضية».

وأوضح النائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ بمطروح، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عمد ومشايخ مطروح وعواقلها، كشف أنه لا توجد حواجز بين الرئيس والمواطنين، وأنه يستمع إلى جميع المشاكل ويعمل على حلها بشكل عاجل، وترسيخ التنمية الشاملة على مستوى المحافظة، وأظهرت الزياره أن الرئيس، يحظى باهتمام شعبي كبير في ظل استقبال الآلاف له أمام منفذ السلوم، واستمرار جهود الدولة في تنفيذ التنمية والاستثمار في جميع مدن المحافظة والمنطقة الغربية.

اهتمام بالخدمات في مطروح

وأوضحت النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، أنّ هناك اهتماما بجميع الخدمات التي تقدم لمطروح، خاصة مياه الشرب والاهتمام بمدينة السلوم، وهي المحطة الرئيسية المقبلة التي تهتم بها الدولة، بهدف تنمية السلوم تنمية شاملة في جميع القطاعات، ومدها بجميع المرافق ووضعها على خريطة التجارة العالمية، من خلال إنشاء منطقة لوجيستية على الحدود المصرية الليبية، كما اهتم الرئيس السيسي بجميع طلبات أبناء مطروح، ووعد بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.