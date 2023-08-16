أحد عواقل السلوم: لم نعرف الصرف الصحي إلا في عهد السيسي

استضاف محمد شردي خلال برنامج «الحياة اليوم»، سعيد مجيد متموح أحد عواقل قبيلة المعابدة بالسلوم، للحديث عن زيارة الرئيس السيسي بالسلوم.

وقال: «كنا سعداء بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موجود معانا وطور معانا البلد ومشوفناش كل التطور اللي حصل في البلد إلا في عهد الرئيس السيسي، حتى الصرف الصحي لن نراه إلا في عهد الرئيس والبلد كلها مكانش فيها صرف صحي».

تطوير الصحة والتعليم في السلوم

وأضاف: «هناك تطوير في الصحة والمستشفى في السلوم على أعلى مستوى والتعليم يوجد تطوير في التعليم والمدارس ونريد المزيد من المدارس في القرى».

وتابع: «الرئيس عمل إنجازات للبلد مشوفنهاش وعمل أشياء لم نكن نحلم بها في مدينة السلوم من قبل ونتمنى المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة لأن السلوم تستحق».