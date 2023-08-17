إصابة شاب في تصادم دراجتين ناريتين ببورسعيد

أصيب شاب مساء اليوم بكسور وجروح في تصادم دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة بشارع 23 يوليو بنطاق حي المناخ ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

إخطار بتصادم دراجتين

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد أحمد وائل كمال 18 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني في تصادم دراجتين بخاريتين بشارع 23 يوليو بحي المناخ، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من التحريات الأولية أن الشاب كان يقود دراجة نارية بشارع 23 يوليو بنطاق حي المناخ واصطدم مع دراجة أخرى بسبب السرعة الزائدة، ويجرى رجال البحث الجنائي التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التى أمرت باستكمال التحقيقات.

من جانب آخر انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الدراجتين البخاريتين ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.