مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بالأقصر

شهد طريق امتداد شارع التليفزيون بمدينة البياضية جنوب الأقصر، اليوم السبت، حادث تصادم دراجتين ناريتين أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الكرنك الدولي.

حادث على طريق امتداد شارع التليفزيون

تلقت مديرية أمن الأقصر بلاغا بوقوع حادث سير على طريق امتداد شارع التليفزيون، وتبين من المعاينة مصرع كل من «عبدالرحمن. ن»، 43 عاما، من مركز إسنا، وإصابة «سيد .م»، 40 عاما، بكسر بالعمود الفقري، وكسر بالرجل اليمنى، و«أبانوب. ط»، 31 عاما، سجحات بالجسم، و«جرجس. س»، 43 عاما، كسر بالساق اليسرى.

نقل الجثة إلى مستشفى الكرنك الدولي

وجرى نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.