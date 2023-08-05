إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين على «دائري الفيوم»

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الجنونية لقائدي الدراجتين واختلال عجلة القيادة في يدهما، وفقدانهما السيطرة على الدراجتين فاصطدما معًا.

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين للمستشفى واتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، أمام مدخل منشأة عبد الله، خلال سباق للسرعة، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

وأسفر حادث دائري الفيوم عن إصابة كل من ربيع سيد مصطفى 20 سنة، ومصطفى محمد علي 18 سنة، ومحمود طه أحمد 17 سنة، ومحمد غالي عويس 17 سنة، ومحمود غالي عويس 20 سنة، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بالاستقبال لتشخيص إصاباتهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.