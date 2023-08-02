إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمدخل مدينة ناصر الغربي قرب سوق المواشي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تصادم دراجتين ناريتين بمدخل مدينة ناصرالغربي

وتلقت مديرية امن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بمدخل مدينة ناصر الغربي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، حيث جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من باسم ربيع محمود، 21 سنة، مقيم في مركز ناصر، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد رجب عويس، 13 سنة، مقيم في طحا بوش بمركز ناصر، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد نادي، 23 سنة، مقيم بمركز ناصر، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالركبة اليسرى، وسيد محمد خميس، 20 سنة، مقيم في طحا بوش بمركز ناصر، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، ومحمود إبراهيم خميس، 24 سنة، مقيم في قرية طحا بوش، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، بينما فضل أحدهم الانتقال إلى مستشفى خاص لاستكمال العلاج.