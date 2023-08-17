فحص 1530 مريضا بقافلة طبية مجانية في المنوفية

أنهت مديرية الصحة في المنوفية، القافلة الطبية التي تم تنظيمها في كفر ميت سراج بمركز قويسنا، التي تقام وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية.

القوافل العلاجية في المنوفية

وقالت الدكتورة لشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، إن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين في قرية كفر ميت سراج والقرى المجاورة مع توفير كافة التخصصات الطبية المختلفة للكشف علي المرضي بالمجان، وتقام وفق توجيهات وتحت إشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

أشعة وتحاليل للمترددين على القافلة الطبية المجانية

وأضافت منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1530 مريضا خلال القافلة الطبية المجانية، وشملت أيضا إجراء الأشعة لعدد 24 مواطنا، وعمل التحاليل الطبيه لعدد 249 مواطنا، بينما قام معمل الطفيليات بفحص 171 مواطنا، كما تم الكشف العشوائي للضغط والسكر علي عدد 93 مواطنا.

وأوضحت أن القافلة تضم 10 عيادات ثابتة ومتنقلة، في تخصصات مختلفة ومن بينها، باطنة ورمد وأطفال وأسنان وجراحة جلدية وأنف وأذن وتنظيم أسرة، كما تتوفر في القافلة معمل الدم والطفيليات وجهاز أشعة حديث وصيدلية ثابتة ومتنقلة لصرف العلاج بالمجان، وعمل ندوات تثقيفية للمواطنين.