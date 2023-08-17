إصابة شاب في مشاجرة ببورسعيد.. جهود مكثفة لضبط المتهمين

أصيب شاب مساء اليوم بجروح في مشاجرة بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور ببورسعيد، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له، كما يجري ضبط أطراف المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم فيها.

إخطار بمشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطار من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور، ويدعى المصاب كريم محمد طه 19 سنة، مصابا بجرح باليد اليمني في مشاجرة بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث وضبط أطراف المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم فيها وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت باستكمال التحقيقات.