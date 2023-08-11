إصابة شاب بصعق كهربائي في منزله بالفيوم

أُصيب شاب بسكتة قلبية، إثر تعرضه لصعق كهربائي عن طريق الخطأ، داخل منزله في قرية تطون بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتمكنت أسرته من إبعاده عن مصدر الصعق الكهربائي، واتصلوا بسيارة الإسعاف على الفور لنقله إلى أقرب مستشفى.

إصابة شاب بصعق كهربائي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بإصابة شاب يدعى حمادة عادل (36 سنة) بصعق كهربائي ما أدى لإصابته بسكتة قلبية، بعدما لامس أحد الأسلاك الكهربائسة عن طريق الخطأ في منزله بقرية تطون بدائرة المركز، فيما أكدت أسرته في محضر الشرطة، أنّ الحادث قضاء وقدر.

إنعاش قلبي رئوي

وقدّم رجال الإسعاف، الإسعافات اللازمة للشاب المصاب، إذ أجروا له إنعاش قلبي رئوي، لإعادة التنفس والنبض، ونقلوه إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.