المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الحشيش وحيازة سلاح أبيض في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة عاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وكشف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه، أنّهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الحشيش، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض كتر دون مسوغ قانوني.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنّه بدائرة القسم وحال تفقده الحالة الأمنية، اشتم رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر منبعثة من سيجارة مشتعلة يتبادل تدخينها المتهم والآخر المحكوم عليه، وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على 3 قطع لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش الثاني عثر معه على قطعتين لذات الجوهر المخدر، وسلاح أبيض.