الأزهر يعلن عن وظائف جديدة لعاملات خدمات رياض أطفال.. الشروط وآخر موعد

أعلنت المنطقة الأزهرية في محافظة المنوفية، عن حاجتها إلى عاملات خدمات رياض أطفال في المراكز المختلفة، بعد موافقة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على تكليف رؤساء المناطق بالاستعانة بهذه الوظائف بعد إجراء جتياز المقابلة الشخصية التي تحدد موعدها المنطقة الأزهرية في المنوفية.

وظائف الأزهر الشريف لأبناء محافظة المنوفية

وأوضحت المنطقة الأزهرية في محافظة المنوفية، عددا من الضوابط المحددة لاختيار عاملات خدمات رياض أطفال وابتي جاءت كالتالي:

1- ألا يزيد السن عن 50 عاما وقت التقدم هذا العام.

2- أن تكون خالية من الأمراض المعدية، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة .

3- أن تكون لديها القدرة على التعامل مع الأطفال.

4- أن تكون حسنة السيرة والسمعة.

5- أن تكون مقيمة في نطاق الإدارة التعليمية التي بها المعهد المتقدمة عليه ويثبت ذلك بموجب بطاقة الرقم القومي ويكون تاريخ صدورها بتاريخ سابق للإعلان.

6- الأولوية لمن سبق التعاقد معهن بالروضات الأزهرية، إذا توافرت إفادة من شيخ المعهد بحسن الأداء في العمل، ثم الأصغرسنا، وفى كلتا الحالتين يجب توافر جميع الشروط بهن.

آخر موعد للتقديم في وظائف الأزهر في محافظة المنوفية

وحددت المنطقة الأزهرية في محافظة المنوفية، اجتياز المقابلة لجميع العاملات من خلال اللجنة المشكلة من المنطقة، ويكون آخر موعد للتقدم هو يوم الأحد 20 أغسطس الجاري، علما بأنه سيتم الإعلان عن مواعيد المقابلات على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف خلال الفترة المقبلة.