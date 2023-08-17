«مياه مطروح»: الأودية مساحتها كبيرة واستثمرنا الأمطار في الزراعة

قال المهندس عربي منصور، مسؤول حصاد مياه الأمطار في مطروح، إن الأودية في المنطقة متنوعة وعلى مساحات شاسعة، وأحدها يمتد لـ15 كيلو مترًا، مضيفا: «أي حد نقوله إن المطر على بعد 120 أو 130 مترًا يقولك أرض لا تصلح للزراعة، ولكن هذه المنطقة شهدت كل الزراعات».

وضع اليد على الأراضي

وأوضح «منصور» في لقاء له ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على «قناة الحياة»، أن هذه الأراضى وضعت القبائل يدها عليها، والدولة تقوم حاليا بإنشاء السدود للحفاظ على الزراعات وتحقيق التوافق بين الناس وعدالة في توزيع المياه.

الرئيس زار منطقة السلوم

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد زار أمس منطقة السلوم ومحافظة مطروح والتقى خلال الزيارة مشايخ وعواقل وعمد القبائل واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم، وتفقد الارتكازات الأمنية ووحدات الـتأمين، واستقبله أهالى مطروح بحفاوة وترحيب.