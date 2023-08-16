ما أهمية إنشاء منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم؟.. جمعية الصناع تجيب

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن إنشاء منطقة لوجيستية بالقرب من منفذ السلوم، وذلك خلال زيارته ولقائه مع أهالي محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أهمية إنشاء منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم.

قال هاني صقر، أمين عام جمعية «الصناع المصريون»، إن إعلان الرئيس السيسي اليوم قرار إقامة منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم «مهم للغاية وإيجابي»، ويعود على حركة التجارة والصناعات الوطنية بفوائد كبيرة.

دعم حركة التجارة بين مصر وليبيا

وأضاف «صقر» خلال تصريحاته لـ«الوطن»، قبل قليل، إن كثيراً من رجال الصناعة والتجارية كانوا ينتظرون ذلك القرار منذ فترة طويلة، لإنشاء منطقة لوجيستية في غرب مصر، نظراً لأهميتها في دعم حركة التجارة بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى أنه مشروع ضخم، أجرت الحكومة دراسات كبيرة عليه من فترة.

دعم الصناعات الوطنية للتصدير

وتابع «صقر» أن المنطقة اللوجيستية تُخدم على ميناء جرجوب، والتي بها استثمارات ضخمة، كما أن الميناء مع المنطقة اللوجيستية يمكن من خلالهما تعظيم حركة التجارة البينية في غرب مصر، وهو ما يدعم أيضاً الصناعات الوطنية، ومن ثم تصبح نقطة انطلاق للتصدير.

توفير فرص عمل

وأشار أمين عام جمعية «الصناع المصريون» إلى أن المشروعات الجديدة، وتحديداً مشروع إنشاء تلك المنطقة اللوجيستية، سيُساهم في توفير فرص العمل للعديد من أبناء مطروح.