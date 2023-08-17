رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور أحمد الجزار: «إنسان نبيل صاحب فكر»

نعت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور أحمد الجزار أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف بكلية الآداب جامعة المنيا، وقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأستاتذة والأساتذة المساعدين.

جامعة القاهرة تنعى الدكتور أحمد الجزار

وقدمت جامعة القاهرة التعازي لأسرة الفقيد قائلة: ببالغ الحزن والأسى تنعى جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور أحمد الجزار أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف بكلية الآداب جامعة المنيا، ويعرب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تعازيه لأسرة جامعة المنيا وكلية الآداب، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت عن الفقيد: إنه كان نموذجًا إنسانيًا نبيلًا يتمتع بأخلاقيات عالية، علاوة على أنه نموذج أكاديمي يعمل في إطار التقاليد الجامعية الرصينة، وصاحب أبحاث رصينة.

السيرة الذاتية للراحل الدكتور أحمد الجزار

الدكتور أحمد الجزار، هو أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف بكلية الآداب جامعة المنيا، وله إسهامات علمية كبيرة، وأضاف للمكتبة العربية العديد من الكتب المرجعية أهمها: «الفكر المصري المعاصر والتصوف، الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، الإمام المجدد ابن باديس والتصوف، الله والإنسان عند الأمير عبد القادر الجزائري»، كما حرر 20 مادة علمية لعشرين شخصية في موسوعة أعلام الفكر العربي الإسلامي، وحصل على جائزة جامعة المنيا التشجيعية في العلوم الإنسانية عام 2004 تقديرًا لجهوده العلمية.