رئيس جامعة المنيا الأهلية يلتقي أولياء الأمور والطلاب للرد على استفساراتهم

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية يرافقه الدكتور أبو هشيمة مصطفى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية جولة تفقدية لجامعة المنيا الأهلية، للاطمئنان على كامل استعدادها لاستقبال العام الجامعي الجديد، وبدء استقبال الطلاب المقبولين بها في 7 كليات هذا العام، الذي بدأ التقدم لهم إلكترونياً اعتباراً من الثلاثاء الماضي ويستمر حتى الثانية عشر من ظهر يوم الجمعة 18 أغسطس.

رافق رئيس جامعة المنيا ياسر وزيري، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنيا والمشرف على موقع التقدم الإلكتروني للجامعة.

جولة بجامعة المنيا الأهلية

شملت الجولة تفقد مبنى إدارة الجامعة والمكاتب الإدارية التي تستعد لاستقبال الهيكل الإداري، وأعضاء هيئة التدريس، والمباني الأكاديمية الذكية لقطاعات العلوم الإنسانية والطبية والهندسية، التي تم إنشاؤها في ضوء نموذج جامعات الجيل الرابع، بالإضافة للساحات الأكاديمية والترفيهية، والمدرجات وفصول التدريب والمقامة على مساحة 41 فدانا بمدينة المنيا الجديدة.

لقاء مع أولياء أمور الطلاب

وخلال الجولة التقى رئيس جامعة المنيا الأهلية بأولياء الأمور، والطلاب المتقدمين للالتحاق بجامعة المنيا الأهلية، حيث أجرى معهم حواراً قام خلاله بالرد على كافة استفساراتهم بخصوص إجراءات التسجيل والتقدم الإلكتروني للجامعة والتعديل للرغبات، والمصروفات الدراسية، والقواعد المتبعة لآلية قبول الطلاب، والضوابط المنظمة لذلك، وأسلوب ترتيب الرغبات، ونتيجة التنسيق بناء على رغبات الطالب التي تم تسجيلها، ومرحلة ما بعد التنسيق.