نائب رئيس جامعة القاهرة: الأزياء العالمية مستوحاة من الحياة المصرية القديمة

قال الدكتور أحمد رجب، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن معرفة التاريخ متطلب أساسي للعيش في الحاضر، وجميع التخصصات تصب في شيء واحد يتمثل في مسألة الهوية والوعي الوطني وحب الوطن والانتماء له.

وأضاف خلال فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول «تطوير الوعي الوطني»، أن الأزياء العالمية مستوحاة في أغلبها من الحياة المصرية القديمة التي مازالت تمثل مصدرا للإلهام والوحي للعالم أجمع، مؤكدًا أن المصري هو حفيد بناة الأهرامات وأقدم الحرفيين وصناع النسيج.

وأوضح أن معرفة تاريخ الوطن يميز مصر عن غيرها، خاصة وأن الحضارة المصرية القديمة بدأت بالأسرة الأولى الفرعونية التي كونها الملك مينا موحد القطرين، لافتا إلى أن حضارة مصر بها 30 أسرة بداية من عصر الدولة القديمة وكانت الأسرة الثانية بداية بناء الأهرامات.

وتابع أن مصر مرت بمرحلة دخول الإسلام إلى مصر على يد عمرو بن العاص ومرت بمراحل الأمويين يليها العديد من الدول مثل الدولة العباسية والفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية وأسرة محمد على، وهو ما صاحبه وجود العديد من العواصم، مؤكدا أن مصر عبر تاريخها لم يسقط منها فترة واحدة إلا وكان بها حضارة وآثار.

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى التي تقام حاليا بالدولة المصرية تمثل اضافات بناءة لها دور فعال في زيادة دخل الدولة المصرية وسوف تجعلها من الدول العظمى والكبرى بما تمتلك من موارد وإدارة وقيادة سياسية رشيدة، مؤكدا أن كل تقدم وجديد لأي دولة مترتب على البنية التحتية.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، إن معسكر القيادة الفعالة يستهدف الإعداد المبكر للقيادات المستقبلية القادرة على المساهمة في صناعة مستقبل الوطن، وأن الجامعة تسير وفق منهج فكري واضح منذ اصدار وثيقة الثقافة والتنوير في أغسطس 2017.

وقال الدكتور مجدي عمر مستشار رئس الجامعة للأنشطة الطلابية، إن مصر تستطيع التقدم في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم كله على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية.

وأشاد الدكتور مجدي عمر بالمبادرة التي أطلقها الدكتور محمد الخشت المتمثلة في مشروع تطوير العقل المصري والذي انطلق منه شعار جديد هذا العام تمثل في تطوير الوعي الوطني، والذي يهدف إلى زيادة قدرة الطلاب على التفكير بأسلوب نقدي فعال وعدم الاقتصار على الإستماع فقط.

يذكر أن جامعة جامعة القاهرة تواصل فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول «تطوير الوعي الوطني»، والذي يقام برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في إطار مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا، وفي ضوء حرص الجامعة على رفع درجة وعي طلابها وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية في صناعة مستقبل الوطن، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل.