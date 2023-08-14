الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية في جامعة القاهرة

تعد المدن الجامعية ملاذا آمنا للطلاب الدارسين في الجامعات وخاصة المغتربين، حيث توفر لهم سكن به كل المميزات، فضلاً عن توفير وجبات غذائية، بتكلفة بسيطة مقارنة بالسكن الخارجي، لذا يهتم الطلاب الجدد بمعرفة الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة.

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية

في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لطلاب الجامعات وخاصة الطلاب الجدد، تستعرض «الوطن» الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة، التي جاءت على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة للسكن بالمدينة الجامعية في جامعة القاهرة

حددت المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، الأوراق المطلوبة للسكن بها على النحو التالي:

تقديم النموذج المعد لذلك ويتضمن الآتي:

- بيانات الحالة الدراسية للطالب معتمدة من الكلية.

- ضمان سداد رسوم الإقامة معتمدة من الجهة التى يعمل بها الضامن.

- شهادة من مكتب الضمان الاجتماعي بالموطن الأصلى للطالب.

- عدد 3 صور صغيرة للطالب.

- تقدم طلبات الإقامة خلال شهر أغسطس، ويتحدد طلب الإقامة فى أول كل عام للنظر فى قبوله أو رفضه، وتحدد إدارة المدينة موعد بدء التقدم ونهايته.

- في حال عدم سداد رسوم المدينة خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة يعتبر الطالب متنازلا عن حقه في السكن، ويجوز للمدينة أن تقبله إذا تقدم بطلب يوضح فيه أسبابا تقبلها الإدارة، وكانت بالمدينة أماكن خالية.

- تنتهى إقامة الطالب بانتهاء امتحانه بالكلية، ويجوز للطالب إذا كان مقيما خلال العام فى استمرار الإقامة خلال العطلة الصيفية بشرط أن يقدم طلبا بذلك مرفقا به شهادة من الكلية تثبت وجود دراسة صيفية منتظمة له.

الشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة

حددت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، الشروط المطلوبة للسكن بها على النحو التالي:

- أن يكون من غير سكان القاهرة الكبرى.

- أن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافى أو منح مالية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبات تأديبية من المنصوص عليها في قانون الجامعات.

- ألا يكون وقع عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية.

- ألا يكون قد أنهيت إقامته من المدن لعدم سداده الرسوم.

- أن تثبت لياقته الصحية.

-ألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة.

- ألا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدون.

- يجوز قبول طلاب وافدين مستمعين.