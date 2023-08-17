خميس الجارحي: الإخواني فريد عبدالخالق اعترف بأن سيد قطب كون تنظيما مسلحا

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن 90% من أفراد جماعة الإخوان شباب مستخدم، لا يدري عن الفكرة شيئا، لكن العاطفة الدينية تحركهم، وتجعلهم يصدقون القيادات.

فريد عبدالخالق

أضاف «الجارحي» في حواره ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن فريد عبدالخالق أحد الرعيل الأول من الجماعة، قال لقناة الجزيرة قبل أحداث يناير 2011، إن ما حدث في المنشية عام 1954 بخصوص محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر لم يكن مسرحية، لكن أحد الإخوان حاول قتل جمال عبدالناصر دون علم المرشد.

القبض على الجماعة

وتابع: «كانوا يربوننا في الجماعة على أن ما حدث في المنشية تمثيلية دبرها نظام ثورة 23 يوليو، لإلقاء القبض على الجماعة، وهذا الأمر صدمني، وهناك أمر آخر صدمني، وهو ان قواعد الجماعة لا تعرف عن سيد قطب إلا أنه الشهيد الذي رفض أن يكتب كلمة تأييد لطاغية وهو جمال عبدالناصر»

وقالوا إنه قال عبارة مأثورة، وهي أن الإصبع الذي يسبح للوحدانية لله في كل صلاة، يأبى أن يكتب كلمة تأييد للطاغية، ولكن ما قاله فريد عبدالخالق، أنه أعدم بسبب تكوين تنظيم مسلح، وقال إن المرشد أرسل عبدالخالق عن سيد قطب حتى يثنيه عن هذه الفكرة، ولكن سيد قطب رفض، وقُبض على التنظيم فقُبض على الإخوان.