في عيد ميلادها.. وظيفة تمنتها راندا البحيري قبل اتجاهها للفن

تحتفل اليوم الفنانة راندا البحيرى بعيد ميلادها الـ41، إذ ولدت يوم 18 أغسطس 1983، وبدأت مشوارها الفني عام 1998، وشاركت في بطولة عدد من الأفلام منها «خليج نعمة، وواحد صعيدي، وصابر جوجل، والعيال هربت، وبنت من دار السلام».

مشوار راندا البحيري الفني ووظيفة تمنتها قبل الفن

وقدمت راندا البحيري، الكثير من الأعمال الفنية، سواء على خشبة المسرح والتلفزيون، وتألقت في العديد من الأدوار أبرزها مع الفنانة عبلة كامل، في مسلسل «سلسال الدم»، وغيرها من الأدوار التى تألقت فيها وأصبحت تمتلك شعبيه جماهيرية كبيرة.

وكانت راندا البحيري تزوجت عام 2011 من سعيد جميل، وأنجبت منه طفلا وحيدا يدعي«ياسين»، ولكنهما انفصلا عن بعضهما بعد فترة.

وكشفت راندا البحيري فى لقاء إعلامي سابق، عن أول حب في حياتها، إذ قالت: «أول حب كان في 5 ابتدائي، وكنت نفسي أكون مدرسة إنجليزي في المدرسة بتاعتي».

آخر عمل فني للفنانة راندا البحيري

يذكر أن آخر عمل فني للفنانة راندا البحيري، كان مسلسل «كابتن أنوش» الجزء الثالث، الذي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي، إذ ينمو الطموح أكثر لدى (أنوش) ويطمح في الوصول إلى كأس العالم، ويحاول أن يجد طريقة للوصول لهدفه، وتتوالى الأحداث.