مطالب في بريطانيا بارتداء الكمامات بعد انتشار متحور كورونا الجديد

مع الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد عالميًا، حذر الخبراء من دخول المملكة المتحدة في موجة أخرى من جائحة كورونا أشد خطورة من سابقتها، داعين المواطنين إلى ارتداء أقنعة الوجه مرة أخرى.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المستشفيات في الأسابيع الأخيرة، بعد ظهور متحور «أوميكرون» الجديد «أيريس»، مع تضاؤل فعالية اللقاحات.

موجة جديدة من فيروس كورونا

وحذرت كريستينا باجل، عضو المجموعة الاستشارية العلمية المستقلة لحالات الطوارئ التي تقدم المشورة بشأن الفيروس، من أن بريطانيا، قد تشهد فترة صعبة خلال فصل الشتاء مع استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتحديدًا مع تراجع القيود، مضيفة أنه من الضروري الرجوع إلى ارتداء الكمامات، وعدم تجمع المواطنين في المناطق المغلقة وتلقي اللقاحات اللازمة ضد فيروس كورونا.

دعوات لارتداء الكمامات وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

وأضافت كريستينا أن الموجة الجديدة من فيروس كورونا يمكن أن تسبب ضغوطًا شديدة على الخدمات الصحية، وقد تتسبب في زيادة قوائم الانتظار القياسية للتشخيص والعلاج والانتظار المستمر داخل المستشفيات.

وأشارت إلى أن نوعًا جديدًا مختلف تمامًا عن السلالات السابقة، قد يجعل الإجراءات الاحترازية التي اعتمدت عليها الدول أقل حماية.

وقالت خبيرة الرعاية الصحية بجامعة أكسفورد، تريشا غرينهالغ، إن الموجة الجديدة من فيروس كورونا، قد تدفع الكثير إلى ارتداء الكمامات مرة أخرى، مضيفة أن المواقف شديد الخطورة.

«أيريس» الجديد

وكشفت بيانات منظمة الصحة العالمية أن سلالة EG.5 «أيريس» المتحور الفرعي من أوميكرون، يمثل 17.4 % من عينات الاختبار المتسلسلة على مستوى العالم خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بزيادة كبيرة تقدر بـ 7.6% خلال الشهور الماضية.