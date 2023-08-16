بعد رصد متحور فيروس كورونا EG.5.. «صحة الكويت» توجه نصائح للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد حالات مصابة بمتحور فيروس كورونا EG.5 في الكويت، محذرة المواطنين من الانتشار السريع للفيروس، على الرغم من استقرار الوضع الصحي بالبلاد.

رصد حالات بمتحور فيروس كورونا EG.5 في الكويت

وأضافت وزارة الصحة في بيان رسمي عبر صفحتها «أكس» ظهور فيروس كورونا EG.5 الجديد في الكويت، موضحه أنه أمر متوقع ولا يدعو للقلق، والتحور من الصفات الأساسية للفيروسات بشكل عام.

ضرورة العزل الشخصي حال ظهور الأعراض

وطالبت المواطنين بأنه في حالة ظهور أي أعراض أو علامات تؤكد وجود عدوى تنفسية، فلابد من العزل الشخصي، والابتعاد عن مخالطو الآخرين، مؤكدة ضرورة استكمال الحصول على التطعيمات الموسمية التي ترتبط بالأمراض التنفسية المعدية.

خبر صحفي رصد متحور EG.5 والذي يعد من متحورات فيروس كورونا.



ظهور مثل تلك المتحورات أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق.



ضرورة عدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية. pic.twitter.com/2ldQmd9SBH — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) August 15, 2023

وحتى الآن لم يجر الإعلان من قبل وزارة الصحة الكويتية عن عدد الحالات التي جرى اكتشاف إصابتها بالمتحور الجديد، مؤكدة أنه يجب على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين، ورواد المؤسسات الصحية العلاجية.

وأوضحت أن متحور فيروس كورونا EG.5 الجديد أحد المتحورات الفرعية لمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا، الذي رُصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.

نصائح للوقاية من متحور كورونا الجديد

وطالبت منظمة الصحة العالمية المواطنين في الدول التي ظهر بها المتحور الجديد، بضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتي تضمنت الآتي:

الحصول على التطعيمات المتاحة ضد فيروس كورونا، والتي تساعد على زيادة المناعة لمواجهة المتحور الجديد.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي وأن يوجد مسافة لا تقل عن متر واحد فقط.

تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

ارتداء الكمامة المناسبة، عندما يتعذر عليك تطبيق التباعد الاجتماعي.

تنظيف اليدين باستخدام الكحول بشكل مستمر.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

إذا ظهرت على الشخص أعراض فيروس كورونا فيجب عزل نفسه تماما حتى انتهاء الأعراض.