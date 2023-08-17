إيطاليا تعلن عن 15 ألف وظيفة متاحة للمصريين.. اعرف طريقة التقديم

كشف الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، عن توافر 15 ألف فرصة عمل في إيطاليا، لافتًا إلى أن هذه الوظائف متاحة للدول المصدرة للهجرة ومنهم مصر.

سوق العمل الإيطالي يوفر 7500 فرصة عمل

وأوضح عيسى إسكندر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن سوق العمل الإيطالي يطلب حاليًا 7500 فرصة عمل لمهن «كهربائيين وسباكين وصيادين وسائقي نقل عام، وممرضين وممرضات لرعاية كبار السن» نظرًا لانتشار كبار السن في ايطاليا.

وأشار إسكندر، إلى أن اتحاد العمال المصريين في ايطاليا لديه مكتب خدمات في المعادي تابع للسفارة الإيطالية، ومتواجد على الموقع الرسمي للسفارة، لافتًا إلى أنهم سيتواصلوا رسميًا مع الجهات المعنية، وهي وزارات الهجرة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أنه سيتم استخدام المراكز التابعة لوزارات القوى العاملة، والشباب، لتدريب العمالة وتأهيلها للالتحاق بهذه الفرص.