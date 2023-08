نهر أمواج طينية يهدد سكان باردونيكيا.. ماذا يحدث في إيطاليا؟

تعرضت بلدة باردونيكيا شمال إيطاليا لانهيارات أرضية ما تسببت في ظهور نهر من الأمواج الطينية، والتي أجبرت أكثر من 120 شخصًا على ترك منازلهم، وتسببت في أضرار هيكلية كبيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

ومن بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، حوصر 6 في عربة نقل جرفتها مياه الفيضانات، بالإضافة إلى أنه تم نقل العديد من الأشخاص إلى مستشفى قريب، لكن لم يصب أي منهم بجروح خطيرة.

وبدأ الطوفان في وقت متأخر من الأحد الماضي، وأجبرت الأمطار الغزيرة نهر المردوفين الهادئ على تفجير ضفافه فجأة وإغراق المدينة.

Colata di fango a #Bardonecchia (TO): prosegue il lavoro di 50 #vigilidelfuoco per attività di ricerca eventuali dispersi e per la rimozione di detriti dalle strade. Istituito un posto di comando avanzato per la gestione del soccorso [#14agosto 9:45] pic.twitter.com/8pcYE7dboU