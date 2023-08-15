نهر أمواج طينية يهدد سكان باردونيكيا.. ماذا يحدث في إيطاليا؟

تعرضت بلدة باردونيكيا شمال إيطاليا لانهيارات أرضية ما تسببت في ظهور نهر من الأمواج الطينية، والتي أجبرت أكثر من 120 شخصًا على ترك منازلهم، وتسببت في أضرار هيكلية كبيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

فيضان طيني يغرق المدينة

ومن بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، حوصر 6 في عربة نقل جرفتها مياه الفيضانات، بالإضافة إلى أنه تم نقل العديد من الأشخاص إلى مستشفى قريب، لكن لم يصب أي منهم بجروح خطيرة.

وبدأ الطوفان في وقت متأخر من الأحد الماضي، وأجبرت الأمطار الغزيرة نهر المردوفين الهادئ على تفجير ضفافه فجأة وإغراق المدينة.

Colata di fango a #Bardonecchia (TO): prosegue il lavoro di 50 #vigilidelfuoco per attività di ricerca eventuali dispersi e per la rimozione di detriti dalle strade. Istituito un posto di comando avanzato per la gestione del soccorso [#14agosto 9:45] pic.twitter.com/8pcYE7dboU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 14, 2023

الوضع يزداد سوء في باردونيكيا

وبحسب التقارير، تعرض مركز الشرطة المحلي والفندق الرئيسي في المدينة لأضرار جسيمة، وقالت عمدة باردونيكيا، كيارا روسيتي، إن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير، مضيفة: «وسط حظنا السيئ، تمكنا من تجنب ما كان يمكن أن يكون وضعًا مأساويًا».

وقال ألبرتو سيريو، حاكم منطقة بيدمونت حيث تقع باردونيكيا، إن الأضرار الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية كانت كبيرة، رغم أنه لم يقدم تقديرًا للتأثير الاقتصادي على المدينة.

الفيضانات في باردونيكيا

وقالت رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، في بيان إن الحكومة مستعدة «لفعل كل ما يلزم لمنح السكان الحد الأقصى من المساعدة والدعم».

تقع باردونيكيا في سفوح جبال الألب الإيطالية، وتشتهر بالمتنزهين في الصيف والمتزلجين في الشتاء، وكانت الفيضانات في باردونيكيا هي الأحدث في سلسلة طويلة من الظواهر الجوية المتطرفة في إيطاليا خلال الأشهر 18 الماضية.