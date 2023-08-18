عاجل.. تفاصيل تعيينات الحكومة 2023.. بشرى سارة لعشرات الآلاف من الشباب

تفاصيل كثيرة تكشفها «الوطن» من خلال مصادر حكومية، بشأن حركة التعيينات الحكومية 2023، التي أصبحت تشغل بال عشرات الآلاف من الخريجين الطامحين في الاستقرار بالتعيين في وظيفة حكومية تؤمن لهم مستقبلهم.

كل ما تريد معرفته عن تعيينات الحكومة 2023

كل ما تريد معرفته عن تعيينات الحكومة 2023، والتي سيتم الانتهاء من إجراءاتها، بحسب مصادر حكومية مسئولة، قبل نهاية العام الجاري، تكشفه «الوطن» في التقرير والنقاط التالية:

- تبلغ عدد الوظائف التي تشملها حركة التعيينات الحكومية 2023، 70 ألف وظيفة بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات التابعة من دواوين عامة للوزارات ووحدات إدارة محلية وهيئات وجهات بوزارة العدل.

تسليم العمل للمقبولين في حركة التعيينات في ديسمبر

- توجيهات من القيادة السياسية بالانتهاء من تعيين وتسليم العمل للمرشحين المقبولين في حركة التعيينات الحكومية 2023، خلال شهر ديسمبر المقبل.

- يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية حاليا بحصر الجهات التي تعاني من العجز، والدرجات الوظيفية الشاغرة لشغلها.

- الهدف من حركة تعيينات الحكومة 2023، سد العجز التي تعاني منه بعض الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، وشغل الدرجات المالية والوظيفية الشاغرة بهذه الجهات.

- تتضمن حركة التعيينات الحكومية 2023، تعيين 30 ألف معلم لتزويد المدارس بعدد جديد من المعلمين المؤهلين والمتدربين على طبيعة المرحلة في ظل الحرص على استمرار منظومة تطوير التعليم.

- تتضمن حركة التعيينات الحكومية 2023، تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي في جميع المستشفيات الحكومية بأنحاء الجمهورية.

- تسد الوظائف الجديدة في حركة التعيينات 2023 العجز في جهات الوحدات التنفيذية بالإدارة المحلية ومنها الشبكات الهندسية بالمحافظات والأحياء والمدن والمراكز.

- وصف الوظائف المطلوبة في حركة التعيينات الحكومية 2023، هي وظائف تتعلق بالخدمات المباشرة مع الجمهور، وتفعيل الرقابة على المخالفات ومتابعة شكاوى ومشاكل المواطنين، وتوفير بعض الوظائف بوزارة النقل والمواصلات ومنها هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك تعيينات بوزارة العدل في الشهر العقاري.

- تستهدف حركة التعيينات الحكومية 2023 تقديم وتحسين الخدمات للمواطنين وسد العجز الذي شهدته بعض المصالح الحكومية والجهات والهيئات بسبب خروج عدد كبير من العاملين بها لسن التقاعد على المعاش، وأن قطاعات التوظيف في المؤسسات الحكومية المعنية حالة من النشاط والحيوية، إذ يتم توظيف وتعيين الخريجين الجدد.