فئات مطلوبة في تعيينات الحكومة 2023.. تشمل 70 ألف وظيفة

أكدت مصادر حكومية، أن هناك فئات ستتضمنها حركة التعيينات الحكومية 2023، لسد العجز في جهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدراة المحلية وبعض الجهات والمصالح الحكومية.

وظائف بوزارات الأوقاف والاتصالات والنقل والمحليات

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن من بين الفئات التي ستتضمنها حركة التعيينات الحكومية 2023، في وظائف بوزارات الأوقاف والاتصالات والنقل والمحليات، بالإضافة إلى سد الدرجات الوظيفية الشاغرة في دواوين بعض الوزارات السيادية والقضائية ومجلس الدولة والهيئات القضائية.

التعيينات الحكومية 2023 ستشمل 30 ألف معلم

وأوضحت أن حركة التعيينات الحكومية 2023، ستشمل 30 ألف معلم مساعد بمدارس وزارة التربية والتعليم، بالقاهرة وجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 30 ألف طبيب وصيدلي في جميع المستشفيات الحكومية بأنحاء الجمهورية.

ونوهت المصادر بأن إجمالي الوظائف في تعيينات 2023 تبلغ 70 ألف وظيفة، وسيكون من بينها 10 آلاف وظيفة ستكون من نصيب باقي الجهات التي تعاني من عجز وتتوافر بها درجات مالية ووظيفة شاغرة، والتي وردت في تقرير وزير المالية الدكتور محمد معيط، ومنها وظائف وحدات تنفيذية بالإدارة المحلية ومنها الشبكات الهندسية بالأحياء والمدن والمراكز، وهي وظائف تتعلق بالخدمات المباشرة مع الجمهور، وتفعيل الرقابة على المخالفات ومتابعة شكاوى ومشاكل المواطنين، بالإضافة إلى توفير بعض الوظائف بوزارة النقل والمواصلات، ومنها هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك تعيينات بوزارة العدل في الشهر العقاري.

تحسين الخدمات للمواطنين وسد العجز

يذكر أن الهدف من حركة التعيينات المقبلة هو استهداف تقديم وتحسين الخدمات للمواطنين وسد العجز الذي شهدته بعض المصالح الحكومية والجهات والهيئات بسبب خروج عدد كبير من العاملين بها لسن التقاعد على المعاش، وأن قطاعات التوظيف في المؤسسات الحكومية المعنية حالة من النشاط والحيوية، إذ يتم توظيف وتعيين الخريجين الجدد.