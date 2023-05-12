وظائف مطلوبة في حركة التعيينات الحكومية الجديدة.. اعرفها

شهدت قطاعات التوظيف في المؤسسات الحكومية المعنية حالة من النشاط والحيوية، حيث يتم توظيف وتعيين الخريجين الجدد، وذلك بعدما أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال مناقشة الحساب الختامي لميزانية العام المنتهي في يوليو 2022-2023، عن اتجاه الحكومة المصرية لإجراء حركة تعيينات كبيرة في بداية عام 2024. بهدف سد العجز في العديد من الأماكن والوظائف الشاغرة في بعض المصالح والجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة.

حصر الأماكن الشاغرة بالجهات الحكومية

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد تم تكليفه بالقيام بعملية حصر للأماكن والدرجات الوظيفية والمالية الشاغرة، والجهات التي بها عجز خاصة في قطاعي التعليم والصحة ، لما يحملانه من أهمية وارتباطهما بالنواحي الخدمية للمواطنين أكثر من غيرهما ، ولذلك فإن التركيز في التوظيف والتعيينات الحكومية 2023 سينصب عليهما، بالإضافة الى العديد من الجهات الأخرى ذات الطابع الخدمي التي تتعلق مهام العمل بها بتقديم الخدمات للمواطنين.

التعيينات تشمل الأوقاف والاتصالات والنقل والمحليات

وأضافت المصادر المطلعة أن الهدف من حركة التعيينات المقبلة هو استهداف تقديم وتحسين الخدمات للمواطنين وسد العجز الذي شهدته بعض المصالح الحكومية والجهات والهيئات بسبب خروج عدد كبير من العاملين بها لسن التقاعد على المعاش.

ولفتت المصادر الى أن حركة التعيينات ستشمل استكمال خطة الدولة لتزويد المدارس بعدد جديد من المعلمين المؤهلين والمتدربين على طبيعة المرحلة في ظل الحرص على استمرار منظومة تطوير التعليم. ولذلك فإن حركة التعيينات الحكومية الجديدة ستشهد توقيع عقود لأكثر من 30 ألف معلم متدرب ومؤهل على منظومة التطوير التي يشهدها قطاع التعليم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام البلاد، فضلاً عن الدفع بعدد كبير في القطاع الصحي والطبي والرعاية والخدمات الطبية من أطباء وهيئة تمريض.

وأشارت المصادر إلى أن بين الجهات التي سيتم سد العجز فيها بالتوظيف خلال حركة التعيينات الجديدة وزارات الأوقاف والاتصالات، حيث ستحتاج الوزارة في قطاعاتها المختلفة الى سد العجز في بعض التخصصات التي تتناسب مع منظومة التحول الرقمي من خلال خريجين جدد حاصلين على دراسات حديثة وكورسات تتناسب مع الوظائف التي سيتم طرحها. وكذلك تشمل الوظائف الجديدة في حركة التعيينات المزمع إجراؤها جهات في وحدات تنفيذية بالإدارة المحلية ومنها الشبكات الهندسية بالأحياء والمدن والمراكز، وهي وظائف تتعلق بالخدمات المباشرة مع الجمهور، وتفعيل الرقابة على المخالفات ومتابعة شكاوي ومشاكل المواطنين ، بالإضافة الى توفير بعض الوظائف بوزارة النقل والمواصلات ومنها هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك تعيينات بوزارة العدل في الشهر العقاري.