الإعلان عن أكبر حركة تعيينات حكومية.. اعرف الشروط للتقديم

أعلن محمد معيط وزير المالية، عن حركة تعيينات حكومية تعد الأكبر خلال عام 2023 الجاري، في كلمته أمام مجلس النواب؛ للإعلان عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022-2023، الأسبوع الماضي، وتضمنت الكلمة إعلانه رصد ميزانية لإجراء حركة تعيينات حكومية جديدة لأكثر من 70 ألف خريج، منها 30 ألف معلم جديد، و30 ألف طبيب، و10 آلاف في الوظائف الشاغرة ببعض الوزارات والجهات الحكومية.

ألا يقل عمر طالب الوظيفة عن 18 سنة

واستعدادا لبدء تنفيذ التعيينات الحكومية، التي ستبدأ خلال 2024، بحسب ما أكده وزير المالية في الجلسة المفتوحة بمجلس النواب، تستعرض «الوطن» أهم الشروط الواجب توافرها في المرشح للتعيين في وظيفة حكومية، وهي الشروط التي نصت عليها مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، ومن أهمها ما يلي:

وظائف شاغرة وممولة

- التعيينات الحكومية من خلال مسابقة حكومة يعلن عنها مجلس الوزراء بقرار، ويشرف على إجرائها الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة.

- أن تكون الوظائف المعلن عنها شاغرة، وممولة.

- يشترط فيمن يتقدم المرشح للوظيفة أن يخوض اختبارات يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجتيازها.

- يشترط في المرشح للوظيفة أن يكون مصريًا، أو من إحدى الدول التي تعامل الحكومة مواطنيها مثل المصريين في شغل الوظائف المدنية بالجهات الحكومية.

- يوضع الشخص الذي تم اختياره وقبوله، بعد اجتياز الاختبارات، في جهة عمله لمدة 6 أشهر من تسلمه العمل، يحصل خلالها على راتبه وكل مستحقاته المالية.

- أن يكون المرشح للتعيين في الحكومة محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون طالب الوظيفة سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون المتقدم للوظيفة سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِِ على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- أن يكون لائقًا طبيًا بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

- ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18 عامًا عند استحقاق الوظيفة.