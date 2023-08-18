روسيا: أوكرانيا هاجمت سفن أسطول البحر الأسود قرب القرم

قال الجيش الروسي، إن أوكرانيا هاجمت سفنا حربية روسية قرب «شبه جزيرة القرم» بزورق مسير، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي عام 2014، أعلنت السلطات في «موسكو»، ضمها «شبه جزيرة القرم» إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل محاولة القوات الأوكرانية، مساء أمس الخميس، مهاجمة سفن «أسطول البحر الأسود» جنوب غرب «سيفاستوبول» باستخدام زورق بحري مسير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سفن «أسطول البحر الأسود» متمركزة على مسافة 237 كم جنوب غرب سيفاستوبل

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن في تمام الساعة 10:55 مساءا بتوقيت روسيا «10:55 مساءا بتوقيت القاهرة»، قامت القوات الأوكرانية بمحاولة فاشلة بواسطة زورق مسير، لمهاجمة سفن «أسطول البحر الأسود» المتمركزة على مسافة 237 كيلومتر جنوب غرب سيفاستوبل.

سفن أسطول البحر الأسود تسيطر على الملاحة

وأضافت الدفاع الروسية، أن سفن «أسطول البحر الأسود»، تؤدي مهام السيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من «البحر الأسود»، مشيرا إلى تدمير سفينتي الحراسة «بيتليفي» و«فاسيلي بيكوف» زورقا أوكرانيا مسيرا حاول دون جدوى استهداف سفن الأسطول.