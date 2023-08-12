«الدفاع الروسية» تعلن إحباط هجوم أوكراني بـ20 مسيرة على شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم أوكراني، وصفته بـ«الإرهابي»، بـ20 مسيرة على «شبه جزيرة القرم»، مشيرا إلى تدمير 14 منها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استؤنفت حركة المرور على «جسر القرم»، بعد فترة وجيزة من تعليقها مؤقتا، دون كشف السلطات عن سبب التعليق.

وسيطرت القوات الروسية،على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على «محور كوبيانسك»، فيما تمكنت القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية من صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على المحور ذاته، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.