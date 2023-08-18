حكيم يصعد لحفله بمهرجان العلمين الجديدة على أنغام «السلام عليكم»

صعد منذ قليل الفنان حكيم لحفله بمدينة العلمين الجديدة على نغمات أغنيته الجديدة السلام عليكم وذلك ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة.

وقدم حكيم الشكر لكافة الحاضرين للحفل وللقائمين على الحفل ومهرجان العلمين.

من المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفلة نخبة من أهم وأشهر أغنياته، كما سيقدم عددا من أهم أغنيات ألبومه الجديد الكبير منها مدلعة وسيبه وحبايبنا.

مهرجان العلمين الجديدة

جدير بالذكر أن الأسبوع الخامس من المهرجان كان قد شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية الهامة من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي وأحياه رامي عياش الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش المشاركة في الفاشن شو.

حفل تامر حسني كامل العدد

وبدأت الفعاليات الفنية في مهرجان العلمين الجديدة بحفل كامل العدد للفنان تامر حسني، الذي قدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط هتافات الجمهور.