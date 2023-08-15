حكيم يحيي حفلا بالعلمين الجديدة 17 أغسطس

يحيي المطرب الشعبي «حكيم»، حفلا غنائيا 17 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

المتحدة تنشر برومو حفل حكيم

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو حفل «حكيم»؛ إذ يمكن للراغبين في الحضور حجز التذاكر عن طريق موقع تذكرتي.

وجاء في البرومو: «ليلة متتنسيش مع نجم الأغنية الشعبية العالمي حكيم، دلوقتي في مهرجان العلمين يوم 17 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة، وإلحق احجز تذكرتك دلوقتي من على موقع تذكرتي».

المتحدة تنظم مهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين

ونظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين وذلك بمدينة العلمين الجديدة، وشهد عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصممين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وكانت المتحدة قد أعلنت التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة؛ انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.