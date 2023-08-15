حكيم لـ«الوطن»: مهرجان العلمين يؤكد أن مصر بلد الأمن والآمان

يفتتح حكيم فعاليات حفلات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة، الخميس، المقام على أرض مدينة العلمين على مسرح العلمين أرينا، وسط حضور جماهيرى كبير، ليكون الحفل الأول له فى مسيرته على أرض هذه المدينة الساحرة، والذى من المقرر أن يجمعه بالفنان الشاب محمد محسن.

حكيم: الفن جزء رئيسي من قوة مصر الناعمة

يتحدث الفنان حكيم عن مشاركته فى مهرجان العلمين بنسخته الأولى، قائلا لـ«الوطن»: «بلا شك أن مهرجان العلمين ولد عملاقاً من ليلته الأولى، فالأحداث والفعاليات تمت على أكمل وجه، والتنسيق تم دون أى عناء، فالقائمون على المهرجان يدركون جيداً أهمية هذا الحدث، ويريدون التأكيد على أن الفن هو جزء رئيسى من قوة مصر الناعمة».

حكيم: المهرجان عربى وليس مصريا

أضاف حكيم: «وأكثر ما أسعدنى خلال المهرجان فى أسابيعه الماضية هو قدرته على استقطاب عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربى أمثال راغب علامة ونانسى عجرم وإليسا، وهو ما يدل على أن المهرجان عربى وليس مصرياً فقط».