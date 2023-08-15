حكيم لـ«الوطن»: العلمين مدينة ساحرة.. وحفلي سيكون الأبرز في 2023

يحيي الفنان حكيم حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن احداث الأسبوع السادس من المهرجان على مسرح العلمين أرينا.

حكيم: العلمين مدينة خلابة

عن سبب موافقته على المشاركة فى المهرجان، قال الفنان حكيم لـ«الوطن»: «المشاركة واجب علىّ لأن المهرجان يحمل رسائل عدة؛ أولها التأكيد أن مصر هى بلد الأمن والأمان فى المنطقة، وأنها الملاذ الآمن لكل المبدعين، وتأكيد على كونها هوليوود الشرق التى يأتى إليها الجميع من أجل عرض موهبته فيها، إضافة لذلك هو دعم للسياحة العربية، من معلوماتى أن هدف المهرجان هو جذب مليون سائح عربى خلال نسخته الأولى، وأتمنى أن يحقق المهرجان هذا الهدف، فالمدينة ساحرة، وأى فرد زارها سيعى ذلك جيداً، فهى مدينة خلابة ساحرة، ستسحر أى شخص يزورها، وأتمنى أن كل المصريين يزورونها قبل العرب لكى يتعرفوا على جمال بلادهم الساحر».

حكيم: لدي حماس شديد لحفلي

وبسؤاله عن مفاجآته التى سيقدمها بالحفل، قال حكيم: «لدىّ حماس شديد أن يكون حفل مدينة العلمين هو الأبرز والأجمل فى مشوارى لعام 2023، وسأعمل على ذلك من خلال عدة مفاجآت سأحضرها للجمهور من تقديم أغنيات جديدة، وإعادة أغنيات قديمة أحبها الجمهور خلال مشوارى».