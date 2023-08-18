اختيار 10 نجوم من كابيتانو مصر لقضاء معايشة في الدوري الإسباني

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل الإعلان عن أسماء اللاعبين المختارين من الموسم الأول من برنامج كابيتانو مصر للسفر إلى إسبانيا لقضاء فترة معايشة مع كبار أندية الليجا.

الاحتفالية أقامتها شركة ocean pulser الإسبانية في العاصمة الجديدة بمناسبة الانتهاء من فعاليات معسكر the showcase لرعاية المواهب في أفريقيا والشرق الأوسط.

كبار الكشافين في مشروع كابيتانو مصر

وأبدى كبار الكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين في أشهر الأندية الإسبانية الذين عبروا عن إعجابهم بمشروع كابيتانو مصر والدور الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رعاية المواهب وتوفير كافة الإمكانات لهم وتحديدا كابيتانو مصر وما يضمه من مواهب كروية ينتظرها مستقبل كبير بعد أن تابعوهم خلال الأيام الماضية في عدد من المبارايات الودية وشاهدوا مدى التطور الذي طرأ على مستواهم بفضل مراكز التدريب التي أقامتها لهم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 7 محافظات على مستوى الجمهورية هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط

وأشاد الكشافون بموهبة اللاعب عيد العزازي المتوج بلقب النسخة الأولى من البرنامج الذي كان عليه صراع كبير بين المدربين قبل حسمه في النهاية لنادي سيلتا فيجو الذي سبق ولعب له النجم أحمد حسام ميدو.

10 نجوم من كابيتانو مصر

ووقع اختيار الكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين الإسبان على 10 من نجوم كابيتانو مصر للسفر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إسبانيا وقضاء فترة معايشة هناك وهم

- السيد خالد من محافظة الغربية للمعايشة في نادي بلد الوليد.

- عيد العزازي من محافظة الشرقية في نادي سيلتا فيجو

- زياد سليمان من محافظة الإسماعيلية في نادي cultural leonesa.

- محمد محسن رزة من محافظة القاهرة في نادي cultural leonesa.

- حارس المرمى عبد العزيز محمد من محافظة القاهرة في نادي real Oviedo.

- فهد إبراهيم من محافظة جنوب سيناء في نادي real Oviedo".

- عبدالله عيد من محافظة القاهرة في نادي Rayo majadahonda.

- مروان سامي من محافظة الإسماعيلية في نادي Rayo majadahonda.

- محمد عصمت من محافظة أسيوط في نادي ألباستي.

- أحمد عشري من محافظة سوهاج في نادي ألباستي.