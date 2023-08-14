مراكز شباب الجيزة تستعد لاختبارات الموهوبين بمشروع كابيتانو مصر

تأهبت مراكز شباب محافظة الجيزة، لاستقبال اختبارات موهوبي مشروع كابيتانو مصر، إذ تستعد لإطلاق الموسم الثاني للمشروع، الذي يعتبر الأكبر لاكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر».

مواقع اختبارات برنامج كابيتانو مصر

وفي السياق، تفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، موقع اختبارات برنامج كابيتانو مصر لمحافظة الجيزة، المزمع انطلاقها صباح الغد للموسم الثاني من المشروع الأكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر»، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرافقه الدكتور محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر.

الوكيل: المشروع يستهدف اكتشاف أفضل مواهب كرة القدم

أكد «الوكيل» في تصريحات للصحفيين، أن مشروع «كابيتانو مصر»، من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التي تستهدف اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكل محافظات الجمهورية، لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.